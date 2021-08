Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kind bei Sturz mit dem Fahrrad leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Freitag gegen 18.15 Uhr befuhren der Vater mit seinem 8jährigen Sohn, beides Süchtelner, mit ihren Fahrrädern in Viersen-Süchteln den namenlosen Radweg von der Barbara Straße kommend in Richtung Mosterzstraße. Sie überquerten die Mosterzstraße und fuhren auf den Wirtschaftsweg An der Bahn. Kurz hinter der Mosterzstraße kam das Kind aus ungeklärter Ursache zu Fall. Es wurde leicht verletzt mit einem RTW einem Krankenhaus zugeführt, welches es nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. /UR) (643)

