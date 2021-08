Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Willich (ots)

Am Freitag gegen 15.50 Uhr wollte ein 25jähriger PKW-Führer aus Willich das Gelände der Aral Tankstelle auf der Krefelder Straße in Willich verlassen. Dabei achtete er nicht auf einen 66jährigen Pedelecfahrer aus Willich, der den für beide Fahrtrichtungen freigegebenen gemeinsamen Fuß-Radweg in Richtung Innenstadt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt mittels RTW einem Krankenhaus zugeführt. Dieses konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. /UR (642)

