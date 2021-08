Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zusammenstoß zweier Pedelecfahrer - beide leicht verletzt

Kempen (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 10.25 Uhr sind bei einem Unfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern auf der Kreuzung Siegfriedstraße/Kleinbahnstraße zwei Senioren verletzt worden.

Ein 82-jähriger Deutscher aus Kempen bog von der Siegfriedstraße nach links in die Kleinbahnstraße ab. Dort war ein 71-jähriger Kempener in Richtung Kreisverkehr Hooghe Weg unterwegs. Im Kreuzungsbereich prallte der ältere Fahrer in das Rad des jüngeren. Beide kamen zu Fall und wurden leicht verletzt. /hei (638)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell