Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Versuchter Wohnungseinbruch

Viersen-Süchteln (ots)

Am Mittwochnachmittag zwischen 15.15 und 16.20 Uhr haben unbekannte Täter versucht, in ein Einfamilienhaus am Kölsumer Weg bei Süchteln einzubrechen. Es gelang ihnen aber nicht, die Hauseingangstür aufzuhebeln.

Die Polizei fragt: Hat jemand am Mittwochnachmittag, vielleicht auch vor der eigentlichen Tatzeit, am Kölsumer Weg verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (636)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell