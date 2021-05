Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch ins Bürogebäude - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

17. Mai 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 14. -17.05.2021 - Geesthacht

Am vergangenen Wochenenden ist es in Geesthacht zu einem Einbruch in ein Bürogebäude gekommen.

Im Zeitraum von Freitag, 15:00 Uhr bis heute, 06:20 Uhr, suchten Unbekannte die Büroräume der Stadt Geesthacht, in der Straße Markt auf.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die Täter über eine gewaltsam geöffnete Tür sowie ein Fenster ins Inneres des Objektes ein und gelangten von dort in mehrere Büroräume.

Entwendet wurden einige Laptops der Marke Acer, weitere Angaben zum Stehlgut und zur entstandenen Sachschadenhöhe können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im angegeben Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Straße Markt in Geesthacht aufgefallen.? Sachdienliche Hinweise neuen die Beamten unter der Telefonnummer 04152/8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell