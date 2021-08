Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brüggen (ots)

Gegen 10.30 Uhr wurde der Polizei ein gestürzter Radfahrer in Brüggen gemeldet. Bei der Unfallstelle handelt es sich um den Einmündungsbereich Vennmühlenweg/ In der Haag. Aus bislang unbekannter Ursache ist ein 81jähriger Pedelecfahrer aus Niederkrüchten gestürzt. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Durch den Sturz wurde der Radfahrer derart schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02162-377 0 in Verbindung zu setzen. /UR (641)

