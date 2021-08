Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Zusammenstoß zweier Kradfahrer - beide schwer verletzt

Kempen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:30 Uhr, kam es auf der Kerkener Straße (L 362), in Höhe der Aldekerker Straße, zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Motorradfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhren beide Kradfahrer die Kerkener Straße, aus Richtung Kerken kommend, in Fahrtrichtung Kempen. Aus bisher ungeklärter Ursache stieß der 77jährige Kempener mit einem 39jährigen Moerser zusammen. Beide kamen zu Fall und wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Während der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle komplett gesperrt. Neben mehreren Rettungswagen wurde auch ein Rettungshubschrauber für einen Verletzten eingesetzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02162-377-0 zu melden. /ts (639)

