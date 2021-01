Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0053--Jagdszenen in Hemelingen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Hemelingen, OT Hemelingen, Schlengstraße Zeit: 21.01.21, 16.55 Uhr

Eine Gruppe junger Männer verprügelte am Donnerstagnachmittag in Hemelingen einen 18-Jährigen so schwer, dass dieser stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Die Polizei sucht nach Zeugen der Auseinandersetzung.

Der 18 Jahre alte Bremer wurde in der Schlengstraße von etwa fünf bis zehn Personen bis in den Schlengpark verfolgt. Hier schlugen die Angreifer auf den Heranwachsenden ein und traten gegen den Kopf des am Boden Liegenden. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Klinikum. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen kann tödlich sein, wenige Zentimeter können entscheiden. Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden. Die Polizei Bremen verfolgt diese Delikte mit aller Konsequenz.

Drei Verdächtige wurden als etwa 20-35 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421/362-12114

Fax: 0421/362-3749

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell