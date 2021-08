Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch

Kempen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 12.08.2021, 12.00 Uhr, bis Samstag, 14.08.2021, 10.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses, auf der Straße An Peschenbenden. Die Einbrecher gelangten nicht ins Gebäude und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizei Viersen, 02162 3770.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell