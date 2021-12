Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Bei Einbruch überrascht, Hinweise erbeten

Ortenberg (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es im Außenbereich eines Discounters in der Ortenberger Straße zur Konfrontation eines mutmaßlichen Einbrechers und dem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gekommen. Der ungebetene Besucher ist dort gegen 14 Uhr in einen Getränkelagerraum eingedrungen und wurde bei seiner Flucht mit einer Kiste Bier sowie Milchtüten im Schlepptau von dem Security-Angestellten überrascht. Trotz couragierten Festhalteversuchen seitens des Sicherheitsbeschäftigten gelang es dem bislang Unbekannten mit einem Fahrrad samt Anhänger zu entkommen. Der nun Gesuchte war circa 30 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß. Er soll braune Haare und eine normale Statur mit geschätzten 70 Kilogramm Körpergewicht gehabt haben. Auffällig sei laut Schilderung des Zeugen die getragene Jacke mit einer Firmen-Aufschrift gewesen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden bereits in der Nacht zuvor Vorbereitungshandlungen für den nun stattgefundenen Einbruch geschaffen. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen unter der Rufnummer: 0781 21-2200 Hinweise zu verdächtigen Personen entgegen.

