Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Radler angefahren

Reutlingen (ots)

Aichtal-Aich (ES): Radfahrer angefahren

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen im Sulzweg ereignet hat. Ein 24-jähriger Skoda-Fahrer wollte gegen 5.45 Uhr von der Brunnenstraße in den Sulzweg einbiegen und übersah dabei den von rechts in Richtung Ortsmitte fahrenden, 25 Jahre alten Radfahrer. Nachfolgend kam es zur Kollision der beiden. Der Radler kam anschließend mit leichten Verletzungen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. (db)

