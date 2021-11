Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tödlicher Unfall auf Firmengelände

Reutlingen (ots)

Frickenhausen (ES): 43-Jähriger tödlich verunglückt

Tödliche Verletzungen hat ein 43 Jahre alter Mann bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in der Siemensstraße erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand war auf einem dortigen Firmengelände gegen 14.50 Uhr ein Lkw aus noch ungeklärter Ursache ins Rollen geraten, mit einem geparkten VW zusammengestoßen und anschließend gegen einen ebenfalls geparkten Sprinter geprallt. Der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer hatte offenbar noch versucht, in das rollende Fahrzeug zu steigen. Dabei wurde er zwischen dem Laster und dem Sprinter eingeklemmt. Der 43-Jährige, der von der Feuerwehr befreit werden musste, erlag trotz notärztlicher Versorgung noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter in die Unfallermittlungen der Verkehrspolizei einbezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 25.000 Euro. Anwesende Zeugen wurden von Mitarbeitern der psychosozialen Notfallversorgung betreut. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell