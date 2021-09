Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: Trickbetrügerin scheitert bei älterem Ehepaar - Polizei sucht Zeugen!

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit einem Trickbetrug ist eine Unbekannte am Mittwoch in Leimen gescheitert: Weil sie sich aus ihrer Wohnung ausgesperrt habe und 160 Euro benötigte, um den Zweitschlüssel mit dem Taxi bei ihrer Tochter zu holen, hat eine Unbekannte zwischen 19 und 19.30 Uhr bei einem Ehepaar geklingelt und um Geld gebeten. Als das Paar die Tür öffnete, ging die Frau sofort in die Wohnung und gab an, die Nachbarin zu sein. Als sich das Ehepaar darüber unterhielt, dass sie so viel Geld nicht in der Wohnung hätten und sie erst ihre Tochter hinzuziehen müssten, verschwand die Unbekannte. Entwendet wurde nichts.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: - 1,75 Meter groß - Kräftige Statur - Blondes Haar - Alter Mitte 50 - Trug ein helles Kleid mit schwarzen Streifen.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Polizeirevier Wiesloch unter Telefon 06222/5709-0.

Bitte beherzigen Sie folgende Tipps Ihrer Polizei gegen Trickbetrug: Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand als Nachbar oder Bekannter überraschend an der Haustür vorstellt, den Sie nicht kennen. Öffnen Sie, wenn möglich, nur mit vorgehängter Kette oder benutzen Sie die Sprechanlage. Fragen Sie genau nach. Vergewissern Sie sich, ob der Besuch wirklich der ist, der er vorgibt zu sein: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen diese unbekannte Person verdächtig vorkommt. Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell