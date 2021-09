Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Auto fährt auf Motorrad auf - Biker stürzt und verletzt sich

Heidelberg (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Heidelberg ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Eine 23-Jährige war mit ihrem Skoda auf der Schlierbacher Landstraße stadteinwärts unterwegs, als sie um 7.40 Uhr den vor ihr den stockenden Berufsverkehr übersah. Hier fuhr sie mit geringer Geschwindigkeit auf einen wartenden Motorradfahrer auf, der dadurch auf einen Audi vor ihm auffuhr und stürzte. Der 51-Jährige zog sich eine Prellung der Schulter zu und kam zur Kontrolle ins Krankenhaus. An seiner Suzuki entstand ein Schaden von rund 2000 Euro, am Skoda von rund 5000 Euro und am Audi von rund 1000 Euro.

