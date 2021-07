Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Falschparker flüchtet vor Kontrolleuren und verursacht Verkehrsunfall

Mönchengladbach (ots)

Ein 61-jähriger Falschparker hat sich am Montag, 26. Juli, um 10.15 Uhr an der Lüpertzender Straße im Stadtteil Gladbach einer Ansprache durch Verkehrskontrolleure der Stadt versucht zu entziehen, dabei einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen.

Mutmaßlich ohne Berechtigung hatte der 61-Jährige seinen Pkw auf einem Behindertenparkplatz in Höhe der Musikschule geparkt und sich auf einem Mäuerchen daneben hingesetzt. Als er die Kontrolleure näherkommen sah, sprang er auf und in seinen Wagen. Er fuhr sofort los, aus der Parklücke heraus in den fließenden Verkehr, und stieß beim Anfahren gegen das Heck eines fahrenden Autos. Die 23-jährige Fahrerin dieses Autos hielt daraufhin an, doch der 61-Jährige setzte seine Fahrt ohne stehen zu bleiben fort.

Eine Recherche zu dem Kennzeichen des flüchtigen Wagens brachte die Polizei auf dessen 61-jährigen Halter. Die Polizeieinsatzleitstelle kontaktierte ihn telefonisch und forderte ihn auf, an der Unfallstelle zu erscheinen. Dort gab er sich gegenüber den Polizeibeamten als der flüchtige Fahrer zu erkennen. Darüber hinaus ergab sich der Verdacht, dass er alkoholisiert gefahren sein könnte - eine halbvolle Flasche Bier stand noch auf dem Mäuerchen - ein auf freiwilliger Basis durchgeführter Atemalkoholtest verlief aber negativ.

Den 61-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Ermittlungen dauern an. (jn)

