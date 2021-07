Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unerwünschte Reklame sorgt für handfeste Auseinandersetzung

Mönchengladbach (ots)

Der Streit um einen Pizza-Flyer ist am Samstagabend, 24. Juli, in Rheydt in einer handfesten Auseinandersetzung geendet.

Gegen 19 Uhr war die Polizei zu einem Mietshaus gerufen worden. Dort schilderten ein 55-jähriger Geschädigter und weitere Zeugen den Beamten einen körperlichen Angriff und eine Sachbeschädigung durch einen Flyer-Verteiler. Zunächst habe man den Boten dabei gesehen, wie er trotz des am Briefschlitz angebrachten Hinweises "Reklame unerwünscht" Werbeflyer hatte verteilen wollen. Darauf angesprochen sei der Mann ausfallend geworden und es sei zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf er einem Bewohner des Hauses ins Gesicht geschlagen sowie eine Fensterscheibe am Hauseingang beschädigt habe.

Noch am selben Abend gegen 21 Uhr meldete sich der 35-jährige Flyer-Verteiler bei einer Polizeiwache und bestritt die Vorwürfe. Die Ermittlungen dauern an. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell