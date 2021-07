Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall mit Unfallflucht an der Limitenstraße

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagabend (25.07.2021) ist es gegen 22:00 Uhr an der Limitenstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht gekommen. Dabei hat sich eine Person leicht verletzt und es ist ein größerer Sachschaden entstanden.

Nach ersten Ermittlungen war ein 35-jähriger Mann in einem Opel auf der rechten Fahrspur der Limitenstraße in Richtung Odenkirchener Straße unterwegs. Neben ihm fuhr ein Honda in gleicher Richtung auf dem linken Fahrstreifen. Nach Aussage des 35-Jährigen beschleunigte der andere Wagen im Bereich der Moses-Stern Straße plötzlich und wechselte dann auf die rechte Spur. Daraufhin konnte der Opelfahrer nicht mehr ausweichen und stieß mit der linken Frontseite gegen die rechte Seite des anderen Wagens. Anschließend kam der Honda von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Gebäude des Jobcenters. Nach dem Unfall wiesen der Honda schwere und der Opel leichte Schäden auf. An dem Gebäude entstand ebenfalls ein größerer Sachschaden. Unter anderem hat der Hondafahrer mit seinem Fahrzeug eine Fensterfront durchbrochen.

Unmittelbar nach dem Unfall stieg der leicht verletzte Fahrer des Hondas aus und lief über die Moses-Stern-Straße in Richtung Rheydter Innenstadt davon. Es erfolgte eine unmittelbare Fahndungsmaßnahme der Polizei. Nach einem Zeugenhinweis konnte die Polizei den 37-jährigen Verdächtigen kurz darauf im Bereich der Bahnhofstraße stellen und festnehmen. Weil der Mann offenbar alkoholisiert war, entnahm ein Arzt bei ihm eine Blutprobe. Ob der Mann im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei hat den Mann nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen entlassen und ermittelt gegen ihn wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss und Unfallflucht. (jl)

