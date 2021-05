Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Malberg (ots)

Am 13.05.21 um 04.00 Uhr wurde der Polizei Betzdorf ein verunfallter Pkw in Malberg in der Bindweider Straße gemeldet. Personen waren nicht mehr vor Ort. Der Fahrzeugführer, ein 33-jähriger Mann, konnte später ermittelt werden. Da er unter Alkoholeinwirkung stand, erfolgte eine Blutprobenentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 EUR

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell