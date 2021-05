Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

St. Katharinen (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr beschädigte ein Pkw die Grundstückmauer eines Hauses am Noller Weg in St. Katharinen. Die Eigentümerin gab der Polizei einen Hinweis auf ein eventuell in Frage kommendes Fahrzeug. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

