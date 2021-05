Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Führen eines Pkw unter Drogeneinfluss

St. Katharinen (ots)

Am Donnerstagmorgen, gegen 11:00 Uhr, stellten Beamte der Polizei in Linz bei einem 23-jährigen Pkw-Fahrer aus Ockenfels drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Der Mann räumte ein, am Vortag Drogen konsumiert zu haben. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt.

