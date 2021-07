Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1. Am Freitag, 23.07.2021, 16.45 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus auf der Theodor-Heuss-Straße. Unbekannte Täter gelangten zunächst auf nicht bekannte Weise in den Hausflur. Dort brachen sie eine Wohnungstür auf und durchwühlten die Räume. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. 2. Am Sonntag, 25.07.2021, gegen 11.30 Uhr, stellten urlaubsrückkehrende Bewohner eines Einfamilienhauses auf der Staufenstraße Hebelspuren an der Eingangstür fest. Dem unbekannten Täter war es nicht gelungen, die Tür aufzubrechen; es blieb beim Versuch. Zeugen, die tatrelevante Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161/290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. (so)

