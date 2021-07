Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Portemonnaie aus Handtasche gestohlen - Ladendetektivin greift ein

Mönchengladbach (ots)

In einem Geschäft an der Hindenburgstraße ist es am Donnerstag, 22. Juli, gegen 15 Uhr zu einem Geldbörsendiebstahl gekommen. Dank der Aufmerksamkeit und des beherzten Eingreifens einer 23-jährigen Ladendetektivin wurde die Diebin ermittelt und die Geschädigte erhielt die Tatbeute zurück. Eine 82-Jährige Dame sah sich zum Tatzeitpunkt in dem Geschäft um. Ihre Handtasche hatte sie mittels eines Karabinerhakens an ihrem Rollator befestigt. Als sie sich vom Rollator wegdrehte, nutzte eine Kundin die Gelegenheit und stahl mit einem Griff das Portemonnaie aus der Handtasche. Dabei wurde sie von der Ladendetektivin beobachtet, der sie bereits im Gespann mit einer anderen Frau auf der Verkaufsfläche aufgefallen war. Als die 21-jährige Diebin sich mit der Geldbörse Richtung Rolltreppe bewegte, schrie die Ladendetektivin aus einigen Metern Entfernung, ging auf die Frau zu und versuchte sie festzuhalten. Die Diebin warf das Portemonnaie daraufhin weg und wehrte sich mit Schlägen und Tritten. Bis zum Eintreffen der Polizei gelang es der Ladendetektivin die Frau festzuhalten und der 82-Jährigen ihr Portemonnaie wiederzugeben. Die Beamten stellten auf der Wache in Mönchengladbach fest, dass die Beschuldigte bereits mehrfach wegen Diebstahldelikten in verschiedenen Städten in Erscheinung getreten war. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 21-Jährige entlassen. (cr)

