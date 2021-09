Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB 6

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis: Riskantes Fahrmanöver zweier Autofahrer - Polizei ermittelt und sucht dringend nach Zeugen

BAB / Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch zwischen 06:40 Uhr und 07:00 Uhr kam es auf der BAB 6 in Richtung Heilbronn, auf Höhe der Ausfahrt Sinsheim, zu einem riskanten Fahrmanöver zwischen einem 26-jährigen Ford-Fahrer und einem bislang unbekannten Fahrer eines Mercedes Sprinter.

Unter anderem fuhr der Sprinter dem vorausfahrenden Ford zeitweise derart dicht auf, dass es beinahe zu einem Unfall zwischen beiden Fahrzeugen gekommen war. Weiterhin habe der Beifahrer des Kleintransporters, während der Fahrt und bei geöffneter Scheibe, eine Plastikflasche auf die Windschutzscheibe des Fords geworfen. Hierdurch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Beide Autofahrer nahmen in der Folge die Ausfahrt Sinsheim und befuhren die B283/B39 in Richtung Angelbachtal. Der Sprinter soll den Ford dann weiter in Richtung Dühren und Eschelbach verfolgt haben. Auf der gesamten Fahrtstrecke über wäre es immer wieder zu riskanten Überholversuchen sowie zu Rotlichtverstößen und Straßenverkehrsgefährdungen, auch für andere Verkehrsteilnehmer, gekommen. Nachdem der Sprinter die Verfolgung des Ford-Fahrers an der Ortsdurchfahrt Eschelbach abgebrochen hatte, erstattete der 26-Jährige schließlich Anzeige auf dem Polizeirevier Sinsheim.

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die Angaben zu dem riskanten Fahrmanöver der Autofahrer machen können sowie möglicherweise durch diese gefährdet wurden. Insbesondere könnte eine Frau mit Kinderwagen, die im Stadtteil Dühren am Fahrbahnrand stand, sachdienliche Hinweise geben. Die Frau sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 07261 6900 zu melden.

