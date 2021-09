Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Ilvesheim

Mannheim-Neckarstadt: betrunkener Mercedes-Fahrer gefährdet Verkehrsteilnehmer - Polizei sucht nach Geschädigten

Weinheim/Ilvesheim/Mannheim-Neckarstadt (ots)

Eine 27-jährige Autofahrerin verständigte am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr die Polizei, nachdem ein Mercedes-Fahrer von Weinheim in Richtung Ilvesheim fuhr und hierbei mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet. Neben mehreren Autofahrern habe auch ein Motorradfahrer einen Unfall nur noch in letzter Sekunde verhindern können. Die 27-Jährige konnte den Beamten das Kennzeichen des Mercedes mitteilen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten die Polizisten den gesuchten PKW dann in der Nähe der Wohnanschrift des Fahrzeughalters, im Stadtteil Neckarstadt-Ost, fest. Die Motorhaube des Autos war noch warm und der Fahrer lag schlafend in seinem unverschlossenen PKW. Nachdem die Beamten den 61-Jährigen geweckt hatten, schlug ihnen ein deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Der Mann weigerte sich in der Folge aus dem Fahrzeug zu steigen und sich auszuweisen. Daraufhin zogen die Polizisten den alkoholisierten Mann aus dem PKW und brachten ihn zur weiteren Abklärung auf das Polizeirevier. Dort zeigte sich der 61-Jährige weiterhin unkooperativ und hatte wenig Verständnis für die polizeilichen Maßnahmen. Da die Durchführung einer Atemalkoholmessung in der Folge nicht möglich war, wurde dem 61-Jährigen schließlich eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel wurden einbehalten.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun insbesondere nach Verkehrsteilnehmern, die am Mittwochabend durch den Mercedes-Fahrer gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 33970 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell