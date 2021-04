Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl

Hagen (ots)

Bereits am 07.08.2020 entwendeten zwei bislang unbekannte Täterinnen in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt das Portemonnaie einer 38-jährigen Frau. Anschließend hoben sie mit der gestohlenen ec-Karte an einem Automaten Bargeld ab. Dabei filmten sie die Überwachungskameras. Nun liegt ein Beschluss des Gerichts zur Veröffentlichung der Aufnahmen vor, welche die unbekannten Täterinnen zeigen. Hinweise zur Identität der Frauen oder deren Aufenthaltsorten nimmt die Polizei Hagen unter der Telefonnummer 02331 - 986 2066 entgegen. (sen)

Zu den Fotos kommen Sie über den folgenden Link: https://url.nrw/TV08042021

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell