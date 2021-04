Polizei Hagen

POL-HA: Tasche aus Auto eines Pflegedienstes entwendet

Hagen (ots)

Aus dem Auto eines Pflegedienstes wurde Mittwochnachmittag (07.04.2021) eine Tasche entwendet. Der weiße VW Up war in der Straße Riegerbusch durch die 33-jährige Fahrzeugnutzerin geparkt worden. Zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter über die Beifahrerseite Zugang zum Wageninneren und nahm die Tasche aus dem Fahrzeug. Eine Zeugin gab an, einen fremden Mann gegen 15.30 Uhr an dem Fahrzeug gesehen zu haben. Er habe eine schwarze Daunenjacke und eine olivgrüne Jogginghose getragen und sich merkwürdig verhalten. Weitere Angaben konnte sie jedoch nicht machen. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um weitere Zeugenhinweis. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell