Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Unfallflucht in Parkhaus gesucht

Hagen (ots)

In einem Parkhaus in der Körnerstraße wurde das Auto eines 34-Jährigen bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Der Hagener hatte den schwarzen Golf am Mittwoch (07.04.2021) zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr auf der Ebene 3 auf der Seite des Volksparks abgestellt und bei seiner Rückkehr einen Streifschaden am linken hinteren Radkasten bemerkt. Angaben zur Schadenhöhe konnten vor Ort nicht getroffen werden. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hagen unter der 02331 - 986 2066 entgegen. (arn)

