PP-ELT: Rhein von Iffezheim bis Speyer voll gesperrt

Germersheim (ots)

Die am Hagenbacher Grund bei RKM 357,4 festgefahrenen Schiffe sind wieder frei. Am Nachmittag wurde zunächst knapp die Hälfte der Ladung (Diesel) des havarierten Tankmotorschiffes auf ein anderes Schiff umgepumpt (geleichtert), wodurch es dann freigeschleppt werden konnte. Im Anschluss gelang es der Bergungsmannschaft gegen 17:30 Uhr auch, das festgefahrene Fahrgastkabinenschiff freizuschleppen. Bei diesen Maßnahmen wurde allerdings die Flusssohle erheblich verändert und es entstanden Fehltiefen von bis zu 60 cm. Aus diesem Grund hat sich das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt dazu entschieden, die Strecke von der Schleuse Iffezheim bis zum Stadthafen Speyer für die Schifffahrt komplett zu sperren, um weitere Festfahrungen zu vermeiden. Die für morgen angekündigten Baggerarbeiten und die Sperrung werden wohl in jedem Fall den gesamten Tag andauern.

