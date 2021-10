Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Löwenstein (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagmittag, gegen 14.35 Uhr, auf der Kreisstraße 2107 zwischen Reisach und Lichtenstern. Eine 67-jährige Skoda-Lenkerin wollte von einem Verbindungsweg aus Richtung Altenhau auf die K 2107 einfahren. Dabei übersah sie einen von Lichtenstern in Richtung Reisach fahrenden vorfahrtsberechtigten Suzuki-Lenker. Der 52-Jahre alte Krad-Lenker prallte gegen die Fahrerseite des Skoda und kam teilweise unter dem Auto zum Liegen. Bisher liegen keine Erkenntnisse vor, dass der Suzuki-Lenker mit einer überhöhten Geschwindigkeit unterwegs war. Er erlitt bei dem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 5 000 Euro. Der Sachschaden an dem Motorrad wird auf ca. 3 000 Euro beziffert. Die Feuerwehr war mit 4 Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften am Unfallort. Infolge der Unfallaufnahme musste die betroffene Kreisstraße bis gegen 17.00 Uhr voll gesperrt werden.

Werner Lösch

