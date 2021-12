Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Ungebetene Gäste

Gernsbach (ots)

Eine Geburtstagsfeier von Samstag auf Sonntag in einem Vereinsheim in Gernsbach endete mit mehreren Diebstählen und einer Sachbeschädigung. Zu einer kleinen privaten Feier junger Erwachsener gesellten sich gegen 3 Uhr insgesamt sechs ungeladene Gäste. Nach einer Stunde der unerwünschten Anwesenheit versprühten diese ohne erkennbaren Grund den Inhalt eines Feuerlöschers im Bereich der Herrenumkleide und der Toilette. Da sich das versprühte Pulver im ganzen Raum ausbreitete, verließen alle Gäste das Vereinsheim. Nachdem die Räumlichkeiten wieder betretbar waren, musste die Veranstalterin feststellen, dass eine Jacke sowie mehrere Hundert Euro an Bargeld entwendet wurden. Die Räume müssen nun von einer Fachfirma gereinigt werden. Die Beamten des Polizeirevier Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/mw

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell