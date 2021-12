Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: B9, Spay, FR Koblenz - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Abschlussmeldung

Spay (ots)

Gegen 19:00 Uhr kam es am heutigen Abend zu einem Zusammenstoß zweier PKW auf der B9 in Höhe der Ortslage Spay. Ein vom dortigen Tankstellengelände auffahrender PKW hatte den aus Richtung Boppard nahenden und bevorrechtigten PKW übersehen. Entgegen erster Meldungen hatten sich bei Eintreffen der Einsatzkräfte beide Fahrer aus ihren Fahrzeugen befreien können. Sie wurden mit leichten Verletzungen in Koblenzer Krankenhäuser eingeliefert. An den Unfallwagen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die B9 war für die Dauer der Bergungsmaßnahmen knapp 90 Min. voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell