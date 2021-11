Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Körperverletzung auf dem Parkplatz "REWE Petz-Markt"

Bendorf Rhein (ots)

Am Mo. 29.11.21, ca. 12:34 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des REWE Petz-Markt zu einer Körperverletzung zwischen drei weiblichen Personen. Wie bekannt ist befanden sich einige Kunden , Besucher auf dem Parkplatz die eventuell Beobachtungen gemacht haben und als Zeuge in Betracht kommen. Die zuständige Dienststelle in Bendorf bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer, 02622-9402 0, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell