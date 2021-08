Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Salzbergen (ots)

Am Samstag kam es auf der Venhauser Straße in Salzbergen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt. Ein 43-Jähriger war gegen 11.20 Uhr mit seinem Trecker samt Anhänger in Richtung Salzbergen unterwegs. Als er nach links auf ein Feld abbog, setzte ein hinter ihm fahrender Motorradfahrer zu Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß. Der 54-jährige Motorradfahrer aus Rheine wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Treckerfahrer blieb unverletzt.

