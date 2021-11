Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: 31-jähriger Pkw-Fahrer unter Betäubungsmittel- und Alkoholeinfluss unterwegs - Bendorf/Rhein, In der Langfuhr

Bendorf/Rhein (ots)

Am 29.11.2021 gegen 19:15 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bendorf in der Straße "In der Langfuhr" in Bendorf/Rhein einen 31-jährigen Pkw-Fahrer. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Pkw-Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Zudem konnten durch die eingesetzten Beamten drogentypische Beweisanzeichen bei dem Pkw-Fahrer festgestellt werden, sodass in der Folge die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde. Zuvor konnten während der Verkehrskontrolle geringe Mengen an Betäubungsmittel im Pkw des 31-Jährigen aufgefunden werden, die anschließend sichergestellt wurden. Gegen den Pkw-Fahrer wurde neben einem Strafverfahren auch ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell