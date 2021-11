Polizei Hagen

POL-HA: Zu schnell und ohne Führerschein unterwegs

Hagen-Haspe (ots)

Auf der Neue Straße hielt die Polizei am Donnerstag (04.11.2021) eine 45-Jährige mit ihrem VW Polo an, die jedoch über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Um 08.45 Uhr war die Gevelsbergerin in eine Verkehrskontrolle geraten, da sie zu schnell fuhr (45 km/h bei erlaubten 30 km/h) . Noch vor Ort ergaben Ermittlungen, dass der Frau der Führerschein bereits im Januar 2021 entzogen worden war. Sie erhielt eine Strafanzeige. (arn)

