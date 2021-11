Polizei Hagen

POL-HA: Jogginghosen-Dieb erhält Strafanzeigen

Hagen-Mitte (ots)

In einem Bekleidungsgeschäft in der Elberfelder Straße wollte ein Ladendieb zwei hochpreisige Jogginghosen entwenden. Am Mittwoch (03.11.2021) gegen 17.50 Uhr war der 21-Jährige von einem Ladendetektiv dabei beobachtet worden, wie er mit zwei Trainingshosen in der Hand die Umkleide der Filiale betrat. Kurz darauf habe er diese jedoch ohne die Waren wieder verlassen. Als er aus dem Geschäft gehen wollte, hielt ihn der Mitarbeiter auf. Der Hagener trug die Jogginghosen im Wert von rund 250 Euro unter seiner eigenen Hose trug. Die Diebstahlsicherungen hatte er zuvor herausgerissen und die Ware dabei beschädigt. Es stellte sich zudem heraus, dass der Mann ein fremdes Portemonnaie mit einer nicht ihm gehörenden EC-Karte bei sich hatte. Er konnte nicht plausibel erklären, warum er die Sachen bei sich hatte. Er erhielt Anzeigen wegen des Ladendiebstahls und wegen des Diebstahlsverdachts. (arn)

