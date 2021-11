Polizei Hagen

POL-HA: Bilanz: Überregionaler, integrativer Fahndungs- und Kontrolltag der Polizei Hagen

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (03.11.2021) nahm die Polizei Hagen an einem überregionalen, integrativen Fahndungs- und Kontrolltag teil. Mit vorrangig zivilen aber auch uniformierten Kräften war die Polizei an vielen Kontrollpunkten im Hagener Stadtgebiet unterwegs. Es wurden insgesamt elf Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und zahlreiche Beweismittel, digitale Endgeräte sowie kleinere Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Zudem konnten die Polizisten Beschuldigte antreffen und vernehmen sowie einen Haftbefehl vollstrecken.

Des Weiteren überprüften die Einsatzkräfte rund 100 Fahrzeuge und Personen. In Summe konnten 21 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verkehrsverstößen gefertigt werden. Es gab mehrere Geschwindigkeitsüberschreitungen. Zudem ahndeten die Beamten jeweils zwei Abbiegefehler und zwei Fälle, bei denen Vorfahrtsregelungen missachtet wurden. Ein Fußgänger ignorierte darüber hinaus eine rote Ampel. An fünf kontrollierten Fahrzeugen beanstandeten die Polizisten kleinere Mängel - sie hatten eine defekte Beleuchtungsanlage.

Der grenzüberschreitende Fahndungs- und Kontrolltag brachte darüber hinaus wichtige Erkenntnisse für die Bekämpfung der Eigentums- und Straßenkriminalität. (arn)

