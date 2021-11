Polizei Hagen

POL-HA: Fahndung nach Dieben - Wer kennt diese Personen?

Hagen-Haspe (ots)

Bereits am 31.07.2021 entwendeten unbekannte Täter gegen 11:45 Uhr die Geldbörse des 64-Jährigen aus dessen Gesäßtasche. Der Hagener befand sich mit seinem Einkaufswagen auf dem Weg vom Kassenbereich zu den Fahrstühlen eines Supermarktes in Haspe in der Vollbrinkstraße. Wer kann Hinweise zu den gezeigten Personen geben (02331 986 2066)? (hir)

Die Lichtbilder können hier eingesehen werden: https://url.nrw/4nx

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell