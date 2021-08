Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0614--Granatensprengung in der Neustadt--

Bremen

Ort: Bremen-Neustadt, OT Huckelriede, Neuenlander Straße Zeit: 16.08.21, 16.30 Uhr bis 18 Uhr

Am heutigen Montag soll voraussichtlich gegen 16.30 Uhr in der Neustadt eine Granate durch Sprengmeister Andreas Rippert gesprengt werden. Die britische Fliegergranate wurde in der Neuenlander Straße Höhe Alter Kuhweideweg bei Sondierungsarbeiten gefunden.

Der Fundort wird in einem 200-Meter-Radius evakuiert. Ein Radius für luftschutzmäßiges Verhalten ist nicht notwendig. Die Neuenlander Straße wird temporär in beide Richtungen gesperrt. Der Flugverkehr wird ebenfalls für den kurzen Zeitraum der Sprengung eingestellt.

Eine Karte der betroffenen Straßen finden Sie auch unter www.polizei.bremen.de. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den betroffenen Bereich zu umfahren.

