Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0613--Wahlplakate angezündet--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Burglesum, OT St. Magnus, Auf dem Hohen Ufer Zeit: 16.08.21, 2.30 Uhr

In der Nacht zu Montag wurden mehrere Wahlplakate in Burglesum angezündet. Die Polizei stellte noch in der Nacht einen 26 Jahre alten Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zeugen meldeten der Polizei brennende Wahlplakate im Bereich Auf dem Hohen Ufer und Knoops Park. Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, brannten insgesamt vier Wahlplakate verschiedener Parteien. Die Polizisten löschten die Brände, ein Plakat war zwischenzeitlich vollständig verbrannt.

Nach ersten Ermittlungen geriet ein 26-Jähriger in den Fokus der Polizei. Der junge Mann war nach einer Autofahrt unter Drogeneinfluss gegen 23.10 Uhr an einem Revier in Bremen Nord vorgeführt worden. Sein Fahrzeug wurde daraufhin beschlagnahmt und er wurde nach einer Blutentnahme von der Polizeiwache entlassen.

Sämtliche Brandorte lagen auf dem Nachhauseweg des 26-Jährigen. Er konnte dann auch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. An seinen Schuhen befanden sich noch Brandreste. Weitere Beweismittel wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell