POL-OG: Oberkirch - Betrüger ergaunern Geld

Opfer eines sogenannten `Schockanrufs´ wurde am Freitagabend eine 79-Jährige. Die Rentnerin erhielt gegen 15:30 Uhr einen Anruf, angeblich von der Polizei in Baden-Baden. Ihr wurde wahrheitswidrig erzählt, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht habe bei dem eine schwangere Frau ein Kind verloren hätte. Die Tochter sei daher jetzt in Haft und es müsse eine Kaution hinterlegt werden. Die so geschockte Dame hob im Anschluss einen größeren Bargeldbetrag ab und übergab diesen gegen 17:15 Uhr an einen vermeintlichen Kurier. Am Samstag meldete sie den Vorfall beim Polizeirevier in Achern. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Polizeibeamte nie am Telefon Gelder von Bürgern einfordern. Daher der dringende Appell: Beenden Sie solche Gespräche umgehend und verständigen Sie die Polizei unter der Telefonnummer 110. /ag

