Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Wallburg - Kreisstraße nach Unfall gesperrt

Ettenheim, Wallburg (ots)

Die K5342 ist aktuell nach einem Unfall am Dienstagnachmittag zwischen Wallburg und Schmieheim gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein Skoda-Fahrer gegen 14:40 Uhr von der Kreisstraße nach links in Richtung Flugplatz abbiegen, während zeitgleich ein nachfolgender Motorradfahrer zum Überholen ansetzte. Durch die folgende Kollision zog sich der Kawasaki-Lenker mutmaßlich schwere Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im Bereich von 15.000 Euro bewegen.

/wo

