Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kurierfahrt wird vermutlich sehr teuer

B10, Münchweiler (ots)

Am Dienstag Vormittag erwischten die zivilen Beamten der Verkehrsüberwachung einen Kurierfahrer, der es scheinbar besonders eilig hatte. Der 29-jährige Mann fiel dem Provida-Fahrzeug auf der B10 zwischen Pirmasens und Münchweiler auf, weil der dort bereits mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Er fuhr 131, anstatt der erlaubten 100km/h. In Höhe des Parkplatzes Ständenhof schloss der Mercedes Vito schließlich auf dem linken Fahrstreifen zu anderen Fahrzeugen auf und unterschritt hier massiv den erforderlichen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Nachdem der Vordermann nach rechts wechselte, beschleunigt der junge Mann wieder und überschritt nun sogar die erlaubten 100km/h um 48. In dem kurvenreichen Streckenabschnitt zwischen Münchweiler und Hinterweidenthal schaukelte sich das Fahrzeug wiederholt derart auf, dass sich der Rückschluss ergibt, dass der Fahrer in Kombination mit Fahrzeug und Örtlichkeit absolut am Limit unterwegs war. Hinsichtlich einer eventuellen Nötigung gegenüber dem vorausfahrenden Fahrzeug sind weitere Ermittlungen sowie die Auswertung der Videosequenz erforderlich.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell