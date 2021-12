Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Fußgängerin schwer verletzt

Offenburg (ots)

Als eine Seniorin am Montagnachmittag gegen 13:15 Uhr die Hauptstraße diagonal in Richtung Osten überqueren wollte, wurde sie von der linken Fahrzeugseite eines Kraftomnibus gestreift. Der Bus fuhr zum Unfallzeitpunkt von der Hauptstraße kommend in den Busbahnhof ein. Die 85-Jährige stürzte bei dem Zusammenstoß auf den Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in das Klinikum Offenburg. Ein Sachschaden entstand nicht.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell