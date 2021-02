Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck - Auto brannte

Weitere Zeugen gesucht

Sonsbeck (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen geriet am Montag gegen 17.55 Uhr an der Balberger Straße ein parkendes Auto in Brand. Ein Zeuge, der das Feuer bemerkte, verständigte die Feuerwehr. Das Fahrzeugheck brannte völlig aus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell