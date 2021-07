Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Hecke in Brand geraten

Papenburg (ots)

Am Samstagmittag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Bürgermeister-Nee-Straße in Papenburg ausrücken. Ein Mann hatte beim Abflämmen von Unkraut eine Hecke in Brand gesetzt. Das Feuer konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden

