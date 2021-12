Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Vordach beschädigt

Appenweier (ots)

Beim Versuch seinen Lastwagen zu wenden, ist ein 50-jähriger am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Straße "Im See" mit seinem Schwergewicht gegen das Vordach des Geschäfts gestoßen. Bei dem sich gegen 19:30 Uhr zugetragenen Malheur ist ein Sachschaden von rund 2.600 Euro entstanden.

/jp

