Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von mehreren Armbanduhren

Wittlich (ots)

Am Samstag, 04.12.2021, gegen 17.00 Uhr, wurden aus einer Vitrine vor einem Juweliergeschäft in der Schlossgalerie mehrere neuwertige Uhren der Marke "Festina" entwendet. Der Gesamtwert der entwendeten Schmuckgegenstände liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise werden an die Polizei Wittlich unter 06571 / 926-0 erbeten.

