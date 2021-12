Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Pkw mit einer leichtverletzten Person

Wittlich (ots)

Am Samstag, 04.12.2021, um 06:00 Uhr, geriet auf dem Gelände der Globus- Baumarkt Tankstelle in Wittlich, ein stehender Pkw in Brand. Der Pkw befand sich nicht im Bereich der Tanksäulen, wodurch ein größerer Schaden verhindert werden konnte. Eine Person erlitt hierbei eine leichte Rauchgasintoxikation und wurde ins Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Im Einsatz war die Feuerwehr Wittlich, die Besatzungen eines NAW und RTW, sowie die Polizei Wittlich.

