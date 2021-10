Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Offenbar ein Vorfahrtverstoß fordert Verletzte

Neuss (ots)

An der Hochstadenstraße nahm die Polizei am Freitag (1.10.), gegen 14 Uhr, einen Verkehrsunfall auf. Der Fahrer eines VW war auf der Straße "Am Spienhauer" unterwegs und beabsichtigte an der Einmündung mit der Hochstadenstraße nach rechts in die Vorfahrtstraße abzubiegen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW, der zuvor die Hochstadenstraße aus Richtung Weckhoven befuhr.

Der VW-Fahrer wurde bei der Kollision in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Die Polizei sperrte zeitweilig die Unfallstelle und leitete den Verkehr ab. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache übernahm das Verkehrskommissariat der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell